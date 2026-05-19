الثلاثاء 2026-05-19 02:23 م

الصفدي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق يكرس الاستقرار بالمنطقة

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد، وأكدا أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرّس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدّد التصعيد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

أخبار محلية أمانة عمّان: جولة تفقدية لمواقع بيع الأضاحي

مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

منوعات مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل مراقبون: استدعاء إحسان حداد للمونديال مخاطرة قد تكلّف النشامى واللاعب كثيراً

كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

منوعات كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

ب

أخبار محلية الصفدي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق يكرس الاستقرار بالمنطقة

ل

خاص بالوكيل غضب متصاعد بين السائقين.. شكاوى من إغلاقات مرورية وحفر واكتظاظ يخنق شوارع عمّان

صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج

أخبار محلية صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج



 
 






الأكثر مشاهدة

 