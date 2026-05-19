الصفدي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق يكرس الاستقرار بالمنطقة

وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد، وأكدا أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرّس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدّد التصعيد.
