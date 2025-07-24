الصفدي وروبيو بحثا وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.

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وأكد الصفدي وروبيو أهمية علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة، وتطويرها في جميع المجالات.



وأشاد الصفدي بالدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة للأردن، فيما أكّد روبيو أهمية دور المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبحث الصفدي وروبيو جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أكّد الصفدي دعم المملكة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل لاتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار.



كما بحث الوزيران جهود وقف التصعيد في الضفة الغربية. وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وخصوصًا تنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي أُنجِز خلال استضافة المملكة محادثات أردنية أميركية سورية يوم السبت الماضي، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا.



وأكّد روبيو ضرورة اعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة في جنوب سوريا وحماية جميع المدنيين.