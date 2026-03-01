الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن

أكّد روبيو خلال الاتصال تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ودعمها كلّ الإجراءات التي يتخذها لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.
وشدّد الصفدي على إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، مؤكدًا أنّ المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وأعرب عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع الأردن.
وشدّد الصفدي أيضًا على ضرورة تكثيف الجهود المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمات وخفض التصعيد في المنطقة.
