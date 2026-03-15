الإثنين 2026-03-16 06:45 م

الصفدي وعبدالعاطي يبحثان التصعيد الإقليمي وانعكاساته على الأمن والاستقرار

الأحد، 15-03-2026 12:25 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصالٍ هاتفي اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي تطورات التصعيد الخطير في المنطقة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الدوليين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وعبدالعاطي خلال الاتصال آفاقَ استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. كما بحثا سبل تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

وجدّد الوزيران إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، ورفضهما هذه الاعتداءات تصعيدًا غيرَ مُبرَّر وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأكد الصفدي أن المملكة ستتّخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتّخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.

وجدّد عبدالعاطي تضامن بلاده الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في المنطقة.
 
 


