الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

وبحث الصفدي وعوابدة سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري
-
"إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال
-
الملك: إربد أرض الخير
-
وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد
-
الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد
-
حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار
-
سمو الأميرة كرمة بنت عباس ترعى فعالية "لوحة الأمل"
-
النوايسة: الأردن بطليعة الدول في تعزيز الوعي الإعلامي