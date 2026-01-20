الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، كبير مساعدي رئيسة الكتلة الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روي عوابدة.

‏وبحث الصفدي وعوابدة سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وزيادة التعاون في مختلف المجالات.