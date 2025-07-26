الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ركّزت على جهود مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي ومنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع. اضافة اعلان





وبحث الصفدي وغوتيريش التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدّدا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.