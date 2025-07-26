الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

وبحث الصفدي وغوتيريش التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدّدا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
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