الصفدي وفيصل بن فرحان يبحثان تطورات المنطقة خلال اتصال هاتفي

12:01 ص

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان. اضافة اعلان





وبحث الوزيران التطورات في المنطقة، والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها.





