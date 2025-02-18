 
الثلاثاء 2025-02-18 04:14 م
 

الصفدي وكاخ يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 18-02-2025 02:32 م
الوكيل الإخباري-  استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكبيرة منسّقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وكاخ جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى مختلف أنحاء القطاع.
 
gnews

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