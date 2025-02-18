الصفدي وكاخ يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وبحث الصفدي وكاخ جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى مختلف أنحاء القطاع.
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