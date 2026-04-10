الصفدي وكالاس يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الجهودَ المبذولةَ للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

كما بحث الصفدي وكالاس في اتصالٍ هاتفيٍّ تنسيق الجهود لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة للبنان؛ لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون نازح هُجِّروا من بيوتهم وبلداتهم.



وشدّد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فوريًّا، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كلّ أراضيها وحصر السلاح في يد الدولة.



كما بحث الصفدي وكالاس اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكّد الصفدي ضرورة أن يفضي الاتفاق إلى حلّ شامل يعالج كلّ أسباب التوتر على مدى السنوات الماضية ويضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982.