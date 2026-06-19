الصفدي وكبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

09:02 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الجمعة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولص. اضافة اعلان





وبحث الصفدي وبولص خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون، وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار.





