الصفدي وكبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

وبحث الصفدي وبولص خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون، وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار.
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