السبت 2025-06-14 09:05 م
 

الصفدي ونظيرته الكندية: عدوان إسرائيل على إيران يدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر

ا
أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم السبت، الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد الإقليمي.اضافة اعلان


وبحث الوزيران تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي أكّد الصفدي أنه عدوان يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر. وأكّد الصفدي وأناند أهمية تكثيف الجهود لإنهاء التصعيد. 

وشدّد الصفدي وأناند على متانة الشراكة الأردنية الكندية واستمرار التعاون من أجل تقويتها، وفي جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

مناسبات اللوزي والزغول نسايب - صور

ل

عربي ودولي الطاقة الذرية: تضرر مبانٍ بموقع أصفهان النووي

ل

أخبار محلية إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات لجماعة الإخوان المنحلة للنائب العام

ا

أخبار محلية الصفدي ونظيرته الكندية: عدوان إسرائيل على إيران يدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر

ا

أخبار محلية تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين الأحد

ل

عربي ودولي سلطنة عُمان: جولة المباحثات بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد الأحد

ب

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالين من الرئيس التركي والرئيس القبرصي لبحث سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة

ات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة