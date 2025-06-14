الصفدي ونظيرته الكندية: عدوان إسرائيل على إيران يدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر

وبحث الوزيران تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي أكّد الصفدي أنه عدوان يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر. وأكّد الصفدي وأناند أهمية تكثيف الجهود لإنهاء التصعيد.
وشدّد الصفدي وأناند على متانة الشراكة الأردنية الكندية واستمرار التعاون من أجل تقويتها، وفي جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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