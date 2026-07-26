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الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.
 
الأحد، 26-07-2026 06:44 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، الأحد، خلال اتصال هاتفي، برامج التعاون بين البلدين الصديقين، وأكدا الاستمرار في العمل على تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة وكندا، وزيادة التعاون في مختلف المجالات.اضافة اعلان


كما بحث الصفدي وأناند تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين.

وأكد الوزيران أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وبحث الصفدي ونظيرته الكندية الأوضاع في غزة، حيث شدد الصفدي على ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، الذي ما يزال يواجه كارثة إنسانية.

ووضع الصفدي أناند في صورة التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تكرس الاحتلال، وتدفع نحو تفجر الأوضاع.

وثمن الصفدي مواقف كندا الداعمة لحل الدولتين، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة.

كما بحث الوزيران، خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 


gnews

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