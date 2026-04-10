السبت 2026-04-11 10:32 ص

الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في لبنان

أرشيفية
 
الجمعة، 10-04-2026 07:46 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وبحث الصفدي وروبيو الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان وتوفير المساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات النازحين.

اضافة اعلان

 

كما بحث الوزيران جهود تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة