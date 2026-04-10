الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.



وبحث الصفدي وروبيو الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان وتوفير المساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات النازحين.

اضافة اعلان