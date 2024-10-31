الصفدي ونظيره الإندونيسي يؤكدان على دعم حل الدولتين لتحقيق السلام بالمنطقة

وبحث الوزيران الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية، وضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لغزة ولبنان.
وشدد الوزيران على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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