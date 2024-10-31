 
الخميس 2024-10-31 04:01 م
 

الصفدي ونظيره الإندونيسي يؤكدان على دعم حل الدولتين لتحقيق السلام بالمنطقة

الوزيران الصفدي و
الوزيران الصفدي وسوجيونو
الخميس، 31-10-2024 03:15 م
الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. اضافة اعلان


وبحث الوزيران الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية، وضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لغزة ولبنان.

وشدد الوزيران على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ حل الدولتين‬⁩ سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
 
gnews

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