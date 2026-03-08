الصفدي ونظيره الباكستاني يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

وأكّد الصفدي خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقّاه من دار اليوم إدانةَ الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات تصعيدًا غيرَ مُبرَّرٍ وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول، مؤكّدًا أنّ الأردن سيتّخذ كلَّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته.
وأكّد دار تضامن باكستان مع الأردن.
