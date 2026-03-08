الأحد 2026-03-08 07:09 م

الصفدي ونظيره الباكستاني يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

الوكيل الإخباري-  بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار التصعيدَ الخطير الذي تشهده المنطقة وآفاق استعادة التهدئة.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقّاه من دار اليوم إدانةَ الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات تصعيدًا غيرَ مُبرَّرٍ وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول، مؤكّدًا أنّ الأردن سيتّخذ كلَّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته. 

وأكّد دار تضامن باكستان مع الأردن.
 
 


