الثلاثاء 2026-06-16 07:39 م

الصفدي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 07:26 م
الوكيل الإخباري-  أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.اضافة اعلان

 
‏وبحث الصفدي والزياني العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وآفاق التنسيق المشترك إزاء تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 


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