الصفدي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وبحث الصفدي والزياني العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين.
كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وآفاق التنسيق المشترك إزاء تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
-
أخبار متعلقة
-
الملك للنشامى: قاتلوا في الملعب وارفعوا اسم الأردن عاليا
-
الأردنيون يكملون استعداداتهم لمتابعة النشامى في المونديال ويترقبون بشغف لحظات عزف السلام الملكي
-
فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2026
-
شباب إربد تفتح مراكزها للجمهور لمتابعة أولى مباريات "النشامى" في كأس العالم 2026
-
باصات مجانية لنقل الجماهير إلى المدرج الروماني خلال مباريات النشامى بالمونديال
-
العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد الوديان
-
مركز زها الثقافي يطلق عملاً فنياً وطنياً دعماً للنشامى في كأس العالم 2026
-
الأردن يدين قيام " أرض الصومال" بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة