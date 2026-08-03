الثلاثاء 2026-08-04 12:04 ص

الصفدي ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 11:28 م
الوكيل الإخباري-  تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.اضافة اعلان

 
وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكتين الشقيقتين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. 

كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيًّا وفي إطار المنظمات متعدّدة الأطراف إقليميًّا ودوليًّا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "الاتحاد" يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية

طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

عربي ودولي طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

عربي ودولي البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

ب

أخبار محلية الصفدي ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

jufdvdm

عربي ودولي ترامب: شركات النفط تجني أرباحا طائلة من الحرب على إيران

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم المهاجرين ويحذر أوروبا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأعرب

عربي ودولي الكشف عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبن سلمان

ل

أخبار محلية الأمن: رصاصة في الهواء ليست طائشة بل قاتلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 