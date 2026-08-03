الصفدي ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

11:28 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. اضافة اعلان





وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكتين الشقيقتين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما بحث الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيًّا وفي إطار المنظمات متعدّدة الأطراف إقليميًّا ودوليًّا.





