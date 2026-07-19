الصفدي ونظيره التركي يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد، الأحد، هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التصعيد الخطير في المنطقة، وأكّدا ضرورة إنهاء هذا التصعيد، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة للمفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب التوتر.

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كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث أكّدا ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول غزة من أجل تثبيت الاستقرار. وشدّدا على ضرورة رفع إسرائيل كل القيود أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي ما يزال يعاني كارثة إنسانية.



وأكّد الوزيران رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.



وأكّدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة ومؤثرة لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التصعيدية التي تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.



كما حذّر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأكّدا أنّ الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك بكل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين.