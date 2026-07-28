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الصفدي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الضفة الغربية وجهود خفض التصعيد في المنطقة

الصفدي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الضفة الغربية وجهود خفض التصعيد في المنطقة
علم الأردن
 
الثلاثاء، 28-07-2026 06:47 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.اضافة اعلان


وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي والنفطي خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، والاعتداءات على حرمة الحرم القدسي الشريف/المسجد الأقصى المبارك.

ودان الوزيران هذه الإجراءات، مؤكدين أنها تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل.

كما بحث الوزيران الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة، وأكدا دعم الدبلوماسية والحوار سبيلًا لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
 
 


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