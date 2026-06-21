الصفدي ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، الذي وصل المملكة في زيارة ثنائية يشارك بعدها في الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة ١٦٥ اللذين يستضيفهما الأردن غدا.

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