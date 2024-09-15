الصفدي ونظيره الجورجي يبحثان وقف العدوان على غزة

وأكد الوزيران الحرص على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، وشددا على ضرورة العمل على الإفادة من فرص زيادة التبادل السياحي التي ستتوسع بشكل واضح مع قرب افتتاح المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قبل نهاية هذا العام.
وبحث الصفدي وداركياشفيلي الأوضاع الإقليمية والدولية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها.
كما بحث الوزيران جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاس هذه الأزمة إقليمياً ودولياً.
وشدد الوزيران على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه وفق معايير واحدة، حماية للنظام الدولي والعمل متعدد الأطراف.
واتفق الوزيران على عقد جولة من المشاورات السياسية قريباً لتحديد أولويات التعاون بين البلدين.
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