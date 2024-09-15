الصفدي ونظيره الجورجي يبحثان وقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.



وأكد الوزيران الحرص على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، وشددا على ضرورة العمل على الإفادة من فرص زيادة التبادل السياحي التي ستتوسع بشكل واضح مع قرب افتتاح المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قبل نهاية هذا العام.



وبحث الصفدي وداركياشفيلي الأوضاع الإقليمية والدولية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها.

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