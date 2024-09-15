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الصفدي ونظيره الجورجي يبحثان وقف العدوان على غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 15-09-2024 11:56 ص

الوكيل الإخباري-  استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. 

وأكد الوزيران الحرص على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، وشددا على ضرورة العمل على الإفادة من فرص زيادة التبادل السياحي التي ستتوسع بشكل واضح مع قرب افتتاح المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قبل نهاية هذا العام. 

وبحث الصفدي وداركياشفيلي الأوضاع الإقليمية والدولية وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها.

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وشدد الصفدي على أن وقف العدوان على غزة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة هو الخطوة الأولى نحو حماية الإقليم من الانزلاق نحو حرب إقليمية.

كما بحث الوزيران جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاس هذه الأزمة إقليمياً ودولياً. 

وشدد الوزيران على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه وفق معايير واحدة، حماية للنظام الدولي والعمل متعدد الأطراف. 

واتفق الوزيران على عقد جولة من المشاورات السياسية قريباً لتحديد أولويات التعاون بين البلدين.

 
gnews

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