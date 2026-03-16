الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التصعيد الإقليمي وسبل استعادة الهدوء

الإثنين، 16-03-2026 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وآفاق استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية وبما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول.اضافة اعلان


كما جدّد الوزيران إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن ودول الخليج العربية الشقيقة.
 
 


