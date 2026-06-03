الأربعاء 2026-06-03 06:40 م

الصفدي ونظيره السعودي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 05:58 م
الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان. اضافة اعلان


وبحث الوزيران خلال الاتصال الذي جاء في سياق التنسيق والتشاور المستمر بين المملكتين الشقيقتين التطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن ديمومتهما. 

ودان الوزيران الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، والتي تمثّل انتهاكًا لسيادتهما، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات الحالية.

كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل سبل تنمية التعاون بين الأردن والسعودية في عديد مجالات تعزيزًا للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين.
 
 


gnews

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