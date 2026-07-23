الخميس 2026-07-23 01:42 ص

الصفدي ونظيره السعودي يبحثان مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 23-07-2026 01:05 ص
الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.اضافة اعلان


وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


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