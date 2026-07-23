الصفدي ونظيره السعودي يبحثان مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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