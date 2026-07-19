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الصفدي ونظيره السعودي يدينان الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي

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أرشيفية
 
الأحد، 19-07-2026 06:54 م
الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. اضافة اعلان


وبحث الوزيران خلال الاتصال التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لإنهائه. 

وأكّد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والتضامن المطلق في مواجهتها. 

وشدّد الصفدي والأمير فيصل على ضرورة إنهاء التصعيد، وتنفيذ اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأكّدا ضرورة استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
 
 


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