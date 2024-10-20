الصفدي ونظيره السوري يبحثان جهود حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

اضافة اعلان