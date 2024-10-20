 
الأحد 2024-10-20 03:21 م
 
 

الصفدي ونظيره السوري يبحثان جهود حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 20-10-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

اضافة اعلان


وركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة مسحوق الكافيين المركز.. متى يؤدي إلى الموت؟

الحرم الإبراهيم

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف يومين

يقل

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة

جانب من آداء القسم

أخبار محلية الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

جانب من المؤتمر

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان

أحمد سعد

فن ومشاهير طبيب أحمد سعد يعلن تطورات حالته الصحية

جانب من قصف حزب الله

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

محمد منير ، محمد رمضان

فن ومشاهير للمرة الأولى.. "الكينغ" مُنير ومحمد رمضان يجتمعان في عمل فني



 


الأكثر مشاهدة