الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة

وحذّر الوزيران، في اتصالٍ هاتفيٍّ اليوم، من التبعات الكارثية لتوسعة الأزمة، وشدّدا على ضرورة التكاتف في حماية أمن المنطقة واستقرارها.
وجدّد الصفدي إدانة الأردن الاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة، وأكّد أنّ المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها من أيّ اعتداء على أراضيها وسيادتها ومن أيّ جهة كانت.
وأكّد الصفدي وحسين الحرص المشترك على العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والعراق، واستمرار التنسيق والعمل للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير: مسؤولين سابقين أجلوا ورحلوا مشكلة الضمان لسنوات عديدة
-
وزير العمل: كل 4.8 عاملين مشتركين بالضمان يصرفون على متقاعد واحد
-
وزارة العدل تتجه لأتمتة خدمات الكاتب العدل وتوسيع صلاحياته
-
الأردن يدين اعتداء إيرانيا استهدف مبنى سكنيا في المنامة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية الثلاثاء
-
وزير الصحة:182 قسطرة إنقاذ حياة خلال بروتوكول الجلطات القلبية في شهر شباط
-
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء