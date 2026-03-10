الثلاثاء 2026-03-10 01:03 م

الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة

الثلاثاء، 10-03-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين، اليوم، تداعياتِ التصعيد الخطير الذي يتفاقم في المنطقة، وآفاقَ استعادة التهدئة والاستقرار وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتحقيق ذلك.اضافة اعلان


وحذّر الوزيران، في اتصالٍ هاتفيٍّ اليوم، من التبعات الكارثية لتوسعة الأزمة، وشدّدا على ضرورة التكاتف في حماية أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّد الصفدي إدانة الأردن الاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة، وأكّد أنّ المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها من أيّ اعتداء على أراضيها وسيادتها ومن أيّ جهة كانت.

وأكّد الصفدي وحسين الحرص المشترك على العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والعراق، واستمرار التنسيق والعمل للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها.
 
 


