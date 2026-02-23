الإثنين 2026-02-23 05:18 م

الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

و
أرشيفية
 
الإثنين، 23-02-2026 05:13 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين اليوم الاثنين عددًا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تكريس الأمن والاستقرار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

و

أخبار محلية الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ت

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

عربي ودولي إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء



 






الأكثر مشاهدة