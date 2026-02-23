الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

-
أخبار متعلقة
-
مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
-
ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء
-
الخارجية الأردنية تؤكد دعمها لسيادة الكويت ووحدة أراضيها
-
إعلان هام من القوات المسلحة حول الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم
-
اتحاد العمال يحذر من تحميل المشتركين أعباء إصلاح الضمان الاجتماعي
-
إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية تجريبيا
-
الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم