الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين اليوم الاثنين عددًا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

