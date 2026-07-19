الأحد 2026-07-19 10:55 م

الصفدي ونظيره العُماني يبحثان تطورات المنطقة وسبل وقف التصعيد

الصفدي ونظيره العُماني يبحثان تطورات المنطقة وسبل وقف التصعيد
الصفدي ونظيره العُماني يبحثان تطورات المنطقة وسبل وقف التصعيد
 
الأحد، 19-07-2026 08:43 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر البوسعيدي، اليوم، تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.اضافة اعلان


وشدّد الصفدي والبوسعيدي، في اتصالٍ هاتفيٍّ، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتغليب الحوار والحلول السلمية للحؤول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

كما أكّد الصفدي والبوسعيدي أهمية احترام القانون الدولي، وصون أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ومصالح شعوب المنطقة، وسيادة الدول واستقرارها.
 
 


gnews

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