الصفدي ونظيره العُماني يبحثان تطورات المنطقة وسبل وقف التصعيد

وشدّد الصفدي والبوسعيدي، في اتصالٍ هاتفيٍّ، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتغليب الحوار والحلول السلمية للحؤول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.
كما أكّد الصفدي والبوسعيدي أهمية احترام القانون الدولي، وصون أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ومصالح شعوب المنطقة، وسيادة الدول واستقرارها.
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