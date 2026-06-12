الصفدي ونظيره القطري يبحثان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما بحثا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدّم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، والتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبًا.
وأكّد الصفدي والشيخ محمد دعمهما الكامل للجهود المستمرة لمعالجة كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية، لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
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