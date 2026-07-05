الصفدي ونظيره القطري يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة

وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما بحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
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