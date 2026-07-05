الأحد 2026-07-05 08:20 م

الصفدي ونظيره القطري يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة

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أرشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 06:19 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالًا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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كما بحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

 
 


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