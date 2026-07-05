الصفدي ونظيره القطري يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالًا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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