الإثنين 2026-07-27 09:12 م

الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي
أرشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 09:05 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.اضافة اعلان


كما بحث الصفدي والشيخ محمد، في سياق التنسيق الدائم بين الأردن وقطر، المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقات التي أُنجزت في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أخبار محلية الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

ل

أخبار محلية الحكومة توافق على مشروع نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة

إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026م.

أخبار محلية إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026

ل

أخبار محلية توجه حكومي للتوسع بالإعفاءات لتشجيع الاستثمار في المصادر الطبيعية والتنقيب

ل

أخبار محلية 97 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة بتمويل الناقل الوطني

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026

ل

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات لصالح المواطنين

لااالا

عربي ودولي روسيا: معدل التضخم يصل إلى 7%



 
 






الأكثر مشاهدة

 