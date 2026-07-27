الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

كما بحث الصفدي والشيخ محمد، في سياق التنسيق الدائم بين الأردن وقطر، المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقات التي أُنجزت في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
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