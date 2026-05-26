الصفدي ونظيره القطري يبحثان علاقات التعاون بين الأردن وقطر وآفاق تعزيزها

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ،الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الصفدي والشيخ محمد علاقات التعاون بين الأردن وقطر وآفاق تعزيزها، والأوضاع الإقليمية، وجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.