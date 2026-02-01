الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان إدامة تنسيق الجهود لتكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأكّد الصفدي والشيخ جراح عمق علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين الأردن والكويت والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح البلدين المشتركة.
كما اتفق الوزيران على إدامة تنسيق الجهود المشتركة لتكريس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
