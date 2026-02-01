الأحد 2026-02-01 09:03 م

الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان إدامة تنسيق الجهود لتكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأحد، 01-02-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الجديد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح هنّأه خلاله على توليه مسؤولياته الجديدة.

وأكّد الصفدي والشيخ جراح عمق علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين الأردن والكويت والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح البلدين المشتركة.


كما اتفق الوزيران على إدامة تنسيق الجهود المشتركة لتكريس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

 
 


