الثلاثاء 2026-07-14 08:32 م

الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 07:53 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الثلاثاء، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لإنهائه.

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وأكّد الصفدي والشيخ جراح في اتصالٍ هاتفيٍّ ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين.


كما أكّدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.


ودان الصفدي والشيخ جراح الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكّدا التضامن المطلق في مواجهتها.


كما دان الوزيران اعتداءات الحوثيين على المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشدّدا على التضامن المطلق مع السعودية الشقيقة ودعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.


وشدّد الوزيران على دعم الجهود المُستهدِفة استعادة الهدوء وإنهاء التصعيد.

 
 


gnews

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