الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة خفض التصعيد، واستعادة الهدوء، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
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