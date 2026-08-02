الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد

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الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. اضافة اعلان





وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة خفض التصعيد، واستعادة الهدوء، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.





