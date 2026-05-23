السبت 2026-05-23 05:08 م

الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

علما الأردن والكويت
السبت، 23-05-2026 03:38 م
الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.اضافة اعلان


وبحث الصفدي والصباح، خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأكّد الوزيران أهمية نجاح جهود الوساطة المبذولة حاليًّا لإنهاء الأزمة والتوصل لحل يعالج كل أسباب التوتر، وبما يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وبحثا أيضًا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

