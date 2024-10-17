الصفدي ونظيره الماليزي يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، وبحث معه جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدراته وعلى المقدسات في القدس المحتلة.

اضافة اعلان