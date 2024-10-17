الصفدي ونظيره الماليزي يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأكد الوزيران الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
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