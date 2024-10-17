 
الخميس 2024-10-17 06:43 م
 
 

الصفدي ونظيره الماليزي يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الخميس، 17-10-2024 05:02 م

الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، وبحث معه جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدراته وعلى المقدسات في القدس المحتلة. 

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كما بحث الوزيران التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان. 

وأكد الوزيران الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وزيادة التعاون في مختلف المجالات. 

 
gnews

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