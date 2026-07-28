الصفدي ونظيره المصري يؤكدان متانة العلاقات الأخوية بين البلدين

وأكّد الصفدي وعبدالعاطي متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ومصر، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحث الوزيران التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودانا الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس وغزة. وأكّدا ضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
كما أكّد الصفدي وعبدالعاطي أهمية تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتثبيت الاستقرار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة.
كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء، وشدّدا على ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحول دون اتساع الصراع.
وجدّد عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ورفضها أيّ مساس بسيادة المملكة، ودعمها لأمنها واستقرارها.
وثمّن الصفدي مواقف مصر الداعمة للمملكة، وأكّد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال القضايا الإقليمية والدولية.
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