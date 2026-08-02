الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة

وأكّد الوزيران في اتصالٍ هاتفيٍّ ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لاستعادة الهدوء، وعلى الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وتحقق والأمن والاستقرار الدائمَين.
وأكّد الوزيران تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات، واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما بحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث شدّدا على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة.
وحذّر الصفدي وعبد العاطي من تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال في الضفة الغربية، وتعتدي على حرمة المقدسات في القدس، وشدّدا على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل فاعل لوقفها وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين من تداعيات الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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