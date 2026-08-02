الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الأحد الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد في المنطقة، وأكّدا ضرورة دعم هذه الجهود.

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