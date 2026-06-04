الصفدي ونظيره الهولندي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الشراكة الثنائية

03:50 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية مملكة هولندا توم بيريندسن، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي وبيريندسن الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن وهولندا منذ 75 عامًا، وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.



كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وأكّد الصفدي أهمية التوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وبحث الوزيران الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أكّد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وثمّن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين، والرافض للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه، وما اتخذته من إجراءات للتعبير عن هذا الموقف.



وكانت الحكومة الهولندية قد وافقت الشهر الماضي على المضي بفرض حظر على التجارة في بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرضت حظر دخول إلى هولندا على مسؤولين إسرائيليين متطرفين على خلفية التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.



كما ثمّن الوزير الهولندي دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة، وأكّد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوصاية الهاشمية في هذا السياق.



وبحث الوزيران الأوضاع في لبنان، حيث أكّد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة.



واتفق الوزيران على استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين الأردن وهولندا، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





