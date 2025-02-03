الصفدي وهاكان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأكدا الحرص المشترك على تطويرها من خلال زيادة التعاون في عديد مجالات. اضافة اعلان





كما بحث الوزيران الأوضاع في فلسطين وسوريا وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.