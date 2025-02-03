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الصفدي وهاكان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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لقاء سابق بين الوزيرين
الإثنين، 03-02-2025 03:17 م
الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأكدا الحرص المشترك على تطويرها من خلال زيادة التعاون في عديد مجالات. اضافة اعلان


كما بحث الوزيران الأوضاع في فلسطين وسوريا وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.
 
gnews

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أخبار محلية الصفدي وهاكان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة



 




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