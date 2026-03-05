الخميس 2026-03-05 04:34 م

الصفدي ووزير خارجية ليتوانيا يبحثان سبل تهدئة التصعيد في المنطقة

الخميس، 05-03-2026 03:32 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريوس آفاق تجاوز التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، واستعادة التهدئة فيها.اضافة اعلان


وأكد الوزيران خلال اتصالٍ هاتفيٍّ أهمية اعتماد الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات، وعلى الأسس التي تضمن احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي.

وأكد بودريوس تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. ودان الوزيران هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي.

وبحث الوزيران سبل زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
 
 


