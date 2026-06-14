الصفدي ووفد وزاري في دمشق لتعزيز التعاون الأردني السوري

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، زيارة رسمية إلى دمشق يرافقه وزير المياه والري رائد أبو السعود، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات.

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