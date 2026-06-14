الصفدي ووفد وزاري في دمشق لتعزيز التعاون الأردني السوري

ويجري الوفد مباحثات مع نظرائه من الجانب السوري تركّز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
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