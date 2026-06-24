الصفدي يؤكد أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، الأربعاء، القائم بأعمال المفوّض العام للوكالة كريستيان سوندرز، في لقاء بحثا فيه جهود دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وجدّد الصفدي التأكيد على أهمية دور الوكالة الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
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