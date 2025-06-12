الخميس 2025-06-12 09:34 م
 

الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الخميس، 12-06-2025 09:02 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالًا هاتفيًّا مع وزيرة الخارجية الكندية الجديدة أنيتا أناند‬.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وأناند سبل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأكّدا الحرص المشترك على توسعة التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي وأناند الأوضاع الإقليمية وخصوصًا الجهود المُستهدِفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ ومستدام إلى غزة.

كما بحث الوزيران التحضيرات للمؤتمر الدولي حول حل الدولتين الذي سينعقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة في السابع عشر من شهر حزيران الحالي.

وأكّد الصفدي أولوية وقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة إطلاق حراك دولي فاعل لتنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وثمّن الصفدي، الذي هنّأ أناند بتوليها مسؤولياتها الجديدة وزيرة للخارجية، دعم كندا لبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة وما تقدمه من مساعدات للاجئين ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى تكثيف الجهود المُستهدِفة زيادة التعاون بين البلدين الصديقين.
 
gnews

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