الصفدي يؤكد تضامن الأردن المطلق مع البحرين ويدين الاعتداءات الإيرانية

وأكّد الصفدي إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، وتضامن الأردن المطلق مع البحرين الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وثمّن الزياني مواقف المملكة الداعمة للبحرين، وحرص الأردن الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحث الصفدي والزياني سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين في مختلف المجالات، خدمةً لمصالحهما المشتركة.
كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا أهمية تكثيف الجهود لإنهاء التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة.
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