الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات خلال اتصال مع عبدالله بن زايد

وقدّم الصفدي خلال الاتصال تعازي المملكة لدولة الإمارات العربية الشقيقة باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء واجبهم الوطني.
وبحث الصفدي والشيخ عبدالله تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة، والسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكّد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وفي كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
كما أكّد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
-
أخبار متعلقة
-
العين حماد يلتقي السفير الفرنسي
-
التربية تعلن عن صرف أجور مصححي ومراقبي التوجيهي
-
الأردن يصدر بياناً عاجلاً حول ما يجري في المسجد الأقصى
-
دعم حكومي لتوسيع خدمات الكهرباء في القرى والمناطق الأقل حظاً
-
السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها
-
تكية أم علي تسلم 1000 خيمة للنازحين في قطاع غزة
-
إطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
السواريس تتفقد أعمال الصيانة والتوسعة في مدرسة عائشة أم المؤمنين