الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات خلال اتصال مع عبدالله بن زايد

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.





وقدّم الصفدي خلال الاتصال تعازي المملكة لدولة الإمارات العربية الشقيقة باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء واجبهم الوطني.



وبحث الصفدي والشيخ عبدالله تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة، والسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.



وأكّد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وفي كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



كما أكّد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.





