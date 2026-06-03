الأربعاء 2026-06-03 08:26 م

الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الكويت والبحرين في مواجهة العدوان الإيراني

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 03-06-2026 07:43 م

الوكيل الإخباري-   أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء العدوان الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت.

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وأكّد الصفدي في اتصالين هاتفيين مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تضامن المملكة المطلق مع البلدين في مواجهة العدوان. وشدّد على وقوف الأردن معهما في كل ما يتخذانه من خطوات لحماية أمنهما واستقرارهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما.


وقدّم الصفدي خلال اتصاله بالشيخ جراح تعازي الأردن بضحايا العدوان على عددٍ من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي والذي أسفر عن وفاة أحد الأشخاص، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 
 


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نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

أخبار محلية الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الكويت والبحرين في مواجهة العدوان الإيراني

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