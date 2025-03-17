الصفدي يؤكد دعم الأردن لإعادة بناء سوريا

وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها، وتضمن حقوق الشعب السوري الشقيق.
كما بحث الوزيران آليات تفعيل التعاون في مجالات عديدة تشمل الطاقة والتجارة والنقل والأمن وغيرها من المجالات.
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