الصفدي يؤكد دعم الأردن لإعادة بناء سوريا

01:31 م

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الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني، قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا. اضافة اعلان





وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها، وتضمن حقوق الشعب السوري الشقيق.



كما بحث الوزيران آليات تفعيل التعاون في مجالات عديدة تشمل الطاقة والتجارة والنقل والأمن وغيرها من المجالات.